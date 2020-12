CRONACA NERA

UDINE Nuovo caso di maltrattamenti in famiglia in Friuli. Questa volta, oltre alla moglie, a finirci di mezzo sono stati anche i figli e il cane. L'episodio è accaduto martedì scorso a Tavagnacco, quando un 38enne del posto prima ha alzato le mani su due dei tre figli minorenni, poi ha lanciato il cane di famiglia un meticcio di piccola taglia dal terzo piano, causandone la morte. Tutto questo in preda ai fumi dell'alcol, al termine dell'ennesimo litigio con la convivente. L'uomo è stato denunciato a piede libero per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e uccisione di animali. A casa della coppia, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Udine Est e quelli del Norm, riportando la situazione alla calma. La donna e i bambini sono stati prima portati all'ospedale di Udine, dove sono stati trattenuti per accertamenti, e poi messi in contatto con un centro anti-violenza della provincia, senza fare ritorno a casa.

A Udine invece si è registrata nella tarda serata di giovedì l'ennesima rissa in Borgo stazione. A far scattare l'allarme un forte rumore in viale Europa Unita, all'altezza del Bar Brasil, nel posteggio delle bici, vicino alla stazione dei treni. Coinvolti quattro cittadini stranieri di origini afghane e pakistane che si sono presi a calci e pugni, lanciando bottiglie di vetro, anche in mezzo alla strada. Sedata la rissa, tre dei quattro stranieri, già noti alle forze dell'ordine, sono stati identificati e portati in Questura.

Poche ore più tardi invece, intorno all'1.17 di venerdì, è scattato l'allarme alla stazione di servizio Q8 di via Spilimbergo a Martignacco. Sul posto si è precipitata una vettura del Corpo Vigili Notturni, riscontrando la presenza di una pala meccanica ancora accesa e due colonnine del self service a terra. Dalla verifica, eseguita congiuntamente da Polizia e Carabinieri e dal gestore, si è riscontrato che i malviventi si sono impossessati del denaro contenuto nelle colonnine. La stazione di servizio era già stata colpita nel luglio scorso e prima ancora nel novembre 2019, sempre con le stesse modalità. Infine si è registrato un nuovo sequestro di cuccioli di contrabbando da parte della Polstrada di Palmanova. Gli agenti hanno bloccato un autovettura con targa polacca, all'interno dell'area di servizio di Gonars. Gli occupanti, vedendo l'equipaggio, hanno tentato la fuga, ma sono stati immediatamente raggiunti. A bordo del mezzo un cittadino ucraino di anni 22 e un cittadino bielorusso 19enne. Ispezionato il veicolo sono stati rinvenuti all'interno dell'abitacolo e nel bagagliaio otto trasportini contenenti complessivamente 14 cuccioli di cane: cinque barboncini nano, un bulldog francese e otto pomerania spitz.

