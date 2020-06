COMMERCIO

UDINE «Gli altri stanno andando avanti e noi stiamo regredendo. Dovevamo partire per primi, e alla fine ci stiamo classificando ultimi». C'è una certa amarezza nelle parole di Adriano Pez, titolare del Bar Elite in piazza San Giacomo: dopo due mesi dalla prima richiesta di occupazione del plateatico da parte degli esercenti dell'area, infatti, l'iniziativa deve ancora debuttare. È stato più facile e veloce il percorso di Udine sotto le stelle, la chiusura nei weekend di diverse vie del centro (Poscolle, Aquileia, Gemona e Largo dei Pecile) per consentire ai locali di ampliare i loro spazi sulle strade: ha preso il via questo fine settimana, trasformando la città in un bar/ristorante a cielo aperto che ha attirato molte persone. «Venerdì sera è andata bene ha continuato Pez - c'è stato movimento in tutte le zone. E dopo le prime settimane, la gente ha capito l'importanza del rispettare le regole e non riscontriamo particolari problemi». Se il debutto di Udine sotto le stelle ha ricevuto un consenso pressoché unanime, rimane appunto da affrontare «la prossima sfida: piazza San Giacomo - come ha detto l'assessore alle attività produttive, Maurizio Franz - Anche lì, lentamente stanno trovando una loro soluzione e noi siamo a disposizione per agevolare il percorso, soprattutto per quanto riguarda le tempistiche con la Soprintendenza: siamo ottimisti». «Questa settimana ha commentato Pez - sarà decisiva perché alla fine questa situazione bisogna risolverla in un modo o nell'altro. Spero che potremo iniziare il prossimo week end perché se ne saltiamo un altro non va bene: andiamo praticamente a luglio e per soli due mesi c'è il rischio che il gioco non valga la candela». E pensare che la strada sembrava semplice all'inizio; gli esercenti avevano trovato la disponibilità sia dell'amministrazione sia della stessa Soprintendenza per la concessione del plateatico (era il 15 aprile, quando fu presentata la richiesta), ma non avevano tenuto conto di alcuni requisiti imprescindibili: uno su tutti, quella della copertura per evitare danni e macchie alle pietre pavimentali. Nel frattempo, Confcommercio aveva messo a disposizione due proposte progettuali, considerate però troppo complesse. La palla è tornata in mano ai gestori dei locali che si sono messi d'accordo sull'arredo (a noleggio), ma cui spetta ora il compito di presentare un nuovo progetto al Comune e alle Belle Arti: «Il progetto è pronto ha detto Pez - domanicercheremo di capire com'è la situazione. Bisogna vedere se le Belle Arti daranno il via libera alla proposta. Non è facile: doveva essere tutto semplice all'inizio, perché si trattava di una iniziativa per l'emergenza Covid. Invece si è trasformata in una storia senza fine». A rallentare l'iter è stata proprio la copertura del plateatico: il materiale deve rispettare alcune caratteristiche e non è ancora ufficiale chi ne sosterrà i costi (si è resa disponibile la Camera di Commercio, che però vuole prima avere in mano progetto e preventivo di spesa). Intanto, i bar della piazza stanno pensando anche di ideare alcuni eventi: «Prima, però ha concluso Pez -, dobbiamo assolutamente risolvere tutto il resto, altrimenti non ne veniamo più fuori».

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

