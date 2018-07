Piazza Patriarcato e viale Ungheria, nuovi cantieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVORI PUBBLICIUDINE Ai cantieri attivi in città, se ne aggiunge un altro destinato a creare qualche disagio. Lunedì, infatti, partiranno i lavori su viale Ungheria, mentre già ieri sono iniziati quelli su piazza Patriarcato. Su quest'ultimo tratto, comunque, le limitazioni al traffico non dureranno a lungo: l'intervento per il ripristino dell'asfalto dovrebbe chiudersi il 12 luglio. Fino a quella data, in piazza Patriarcato (da via Piave a via Treppo), si potrà circolare solo in un senso di marcia: chi proviene da piazza Primo Maggio...