NEL WEEKEND

UDINE Appuntamento con le motociclette, il turismo e il divertimento. Da ieri e fino a domani, piazza Primo Maggio ospita la seconda edizione del motoraduno nazionale Città di Udine, appuntamento dedicato a tutti gli appassionati delle due ruote

«Nonostante l'emergenza sanitaria l'organizzazione non ha abbandonato la speranza di poter replicare il successo della prima edizione, nostro anno di esordio, che ci ha fatto registrare migliaia di presenze in tre giorni, 500 partecipazioni di motociclisti e quasi mille posti letto occupati tra area camping e alberghi convenzionati» afferma Sergio Ammirati, presidente Motoclub Morena e organizzatore dell'evento.

L'APPUNTAMENTO

Organizzato dallo storico Motoclub Morena, mette in scena una tre-giorni dedicata al mondo delle motociclette, un evento aperto a tutte le tipologie di moto e dedicato non solo agli appassionati di ogni età e ai tesserati della Federazione Motociclistica Italiana, ma anche a curiosi, turisti e cittadini, grazie alla presenza di stand con gadget legati al mondo delle due ruote a motore e a un'interessante esposizione di motociclette.

TRA INCONTRI E GITE

Grazie al moto-giro in programma oggi sarà possibile scoprire parte delle bellezze paesaggistiche del Friuli Venezia Giulia, con un tracciato di 100 chilometri che parte dal Giardin Grande, raggiunge la città stellata di Palmanova, l'antica città romana di Aquileia - in cui saranno organizzati due momenti conviviali - e termina a Grado, nell'Isola del Sole. Domani, invece, sarà la volta di un moto-giro in omaggio alla città di Udine che ospita l'evento: tutti gli iscritti compieranno una parata per le vie del centro storico. L'obiettivo del Motoclub Morena e del mototurismo, con il motoraduno nazionale Città di Udine, è di sviluppare una cultura di settore che oltre ai motori tenga conto degli aspetti storico-ambientali e sociali del territorio che lo ospita. L'iniziativa ha già raccolto entusiasmo e consensi. Numerose le collaborazioni attive, a partire dalle istituzioni locali, con il patrocinio del Comune di Udine e dei comuni di Palmanova e Aquileia, alle associazioni di appassionati.

POTENZIALE ALTO

Un raduno che già ieri ha sorpreso gli organizzatori per l'alto numero di adesioni che ha reso necessario riprogrammare le modalità di partecipazione e la scaletta degli eventi in programma per evitare problemi legati ai rispetto delle norme di sicurezza in materia di Covid-19, segnale al contempo di come pur essendo solo alla seconda edizione la manifestazione sia in grado di crescere negli anni a venire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA