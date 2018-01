Piazza Garibaldi, monta la protesta dei residenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀUDINE Monta la protesta degli abitanti della zona di piazza Garibaldi, che non hanno gradito alcune delle novità portate in dote dal cantiere avviato dal Comune e tuttora in corso per la messa in sicurezza dell'area. Nei giorni scorsi, nei negozi e nei locali, sono comparsi alcuni volantini, che così recitavano: Il Comune di Udine ha eliminato 9 posti auto in piazza Garibaldi, ora vuole eliminarne altri 14 creando disagi a residenti e commercianti. Siamo un comitato che vuole opporsi a questo. Contattaci per far valere la tua voce....