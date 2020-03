INIZIATIVA

UDINE Piantare un albero per ridurre i gas serra nell'atmosfera e dunque contribuire a mitigare il cambiamento climatico in corso e l'innalzamento delle temperature. «Mi illumino di meno», la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili proposta nel 2005 dalla trasmissione radiofonica Rai Carerpillar, torna quest'anno il 6 marzo con l'invito a piantare un albero per uno stile di vita sostenibile. Un gesto ulteriore, dunque, dopo aver indotto in questi anni un ampio pubblico a ridurre il consumo energetico facendo un uso oculato dell'illuminazione A Udine, città che da anni ormai aderisce alla Giornata, la novità 2020 è stata subito raccolta ed elaborata in forma originale dai negozianti di Corte Savorgnan che, il 6 marzo alle ore 18 in Corte, distribuiranno in un contesto conviviale 30 piante autoctone da porre sul proprio terrazzo o piantare in giardino. Provengono dal Vivaio forestale regionale Pascul di Tarcento, ovvero da uno dei due vivai pubblici della Regione Fvg.

«Non sono alberi qualsiasi evidenziano gli organizzatori -, ma preziosi e speciali, poiché sono espressione di piante autoctone della nostra Regione». Per ogni specie proposta, ci saranno tre alberi posti in un vaso da un litro e di altezza massima di 150 centimetri. Sarà possibile prenotare un albero a persone. Saranno disponibili alloro, ginepro, lantana, pallon di maggio, melo, pero, ciliegio, acero riccio, pado e carpino bianco. L'albero sarà accompagnato dal Certificato di adozione. Ma l'invito a stili di vita sostenibili di «Mi illumino di meno» è ormai declinato in forme molto diverse e curiose, legate alla sensibilità di chi raccoglie l'input. Capita così che il Circolo di Legambiente di Udine, in collaborazione con un ristorante di Faedis, abbia organizzato una cena vegetariana a lume di candela. In occasione della festa del risparmio energetico, è il motto dell'iniziativa, «spegniamo le luci e accendiamo l'energia della condivisione». Moltissime sono comunque le manifestazioni nei centri friulani che caratterizzeranno la Giornata, come evidenziano le prime pagine delle amministrazioni comunali, che richiamano i cittadini all'opportunità di piantare un albero o comunque di trovare lo spazio per una pianta nelle proprie abitazioni, insieme alla necessità di una gestione sostenibile dell'illuminazione pubblica e privata. In diverse località, inoltre, il 6 marzo è stato scelto come giornata d'inizio di appuntamenti ed eventi che caratterizzeranno tutto il mese di marzo all'insegna della vita green. La prima edizione di «Mi illumino di meno» è stata celebrata nel 2005 e in questi quindici anni il messaggio è stato contagioso, tanto che non si contano più gli enti, le istituzioni, le associazioni, i singoli cittadini che, nella giornata dedicata, si impegnano in qualche forma per la sostenibilità. La scelta di abbassare le luci e piantare alberi in questo 2020 si è ispirata a una teoria ormai condivisa dagli scienziati di tutto il mondo, ovvero che la riforestazione è una pratica strategica per invertire il cambiamento climatico. A tal fine, «gli alberi sono macchine meravigliose», sottolinea la pagina web di Caterpillar.

Antonella Lanfrit

