UDINE La Regione può trarre giovamento, e avere titolo per contribuire a svilupparle, da ben 114 iniziative comprese nel Programma di lavoro della Commissione europea per il 2020. Su «green deal», tutela della salute con piano europeo contro il cancro, digitale, impatto dei cambiamenti climatici e iniziative in materia di parità, promozione di competenze e istruzione, per fare qualche esempio, «è possibile la partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti dell'Unione europea», ha spiegato l'assessore alle Finanze Barbara Zilli, illustrando una generalità sulla materia presentata nel corso dell'ultima seduta della Giunta regionale. Sul programma europeo per quest'anno, il primo dell'attuale Commissione, «abbiamo chiesto a tutte le direzioni centrali di indicare quali iniziative rientrano nelle materie di competenza e interesse regionale. Questa individuazione preliminare è particolarmente utile visti i ristretti termini per formulare le osservazioni sugli atti che successivamente vengono resi disponibili agli Stati. La Regione, con posizione unitaria di Giunta e Consiglio regionale, nelle materie di propria competenza, ha infatti 30 giorni per trasmettere le osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al ministro per gli Affari europei, con contestuale comunicazione alle Camere e alle rispettive Conferenze». Sono state promosse e coordinate le necessarie iniziative con le strutture direzionali per favorire il raccordo con gli uffici del Consiglio regionale e consentire l'adozione di una risoluzione consiliare, che faccia sintesi delle posizioni della Giunta e del Consiglio, nei termini previsti dalla normativa.

Altro tema affrontato dal Governo regionale in questi giorni è la conclusione dell'anno formativo per i ragazzi che hanno frequentato i corsi Iepf, cioè di istruzione e formazione professionale. «Essi potranno sostenere l'esame finale di qualifica e concludere il cammino di specializzazione», ha reso noto l'assessore regionale all'Istruzione, Alessia Rosolen, sottolineando che «dove la Regione ha competenza diretta, decide. Non temporeggia, non delega, non nomina comitati tecnici». Perciò, ha illustrato, «saranno ammessi agli esami gli allievi che hanno frequentato il 75 per cento delle ore previste nel loro anno conclusivo, ottenendo una valutazione positiva sia sotto il profilo comportamentale che dal punto di vista didattico. Le sessioni d'esame avranno avvio per gli enti di formazione professionale a partire dal 15 giugno, mentre per gli istituti professionali di Stato a partire già dal 27 maggio». Le operazioni d'esame si articoleranno in una o più giornate da otto ore per un massimo di tre giornate secondo il numero degli allievi da sottoporre all'esame, che consisterà in un colloquio individuale. La Commissione svolgerà i suoi lavori in presenza, mentre l'allievo sarà collegato a distanza. Il colloquio, fissato con appuntamento secondo un calendario predefinito preventivamente, durerà 45 minuti.

