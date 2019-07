Piano parcheggi, grandi manovre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I LAVORIUDINE All'ospedale si sta lavorando per ampliare l'offerta di parcheggi, una criticità nella zona del nosocomio dove insistono anche l'università e numerosi uffici con tanto di studenti e lavoratori compresi quelli dell'Asuiud che necessitano di sostare in quell'area di grande mobilità dove si stima insista il 25% del traffico cittadino. Parcheggi oggi sempre più risicati dato che con i cantieri aperti per il 3° e 4° lotto del nuovo ospedale, l'area dei park è ancora più ristretta. Per l'ospedale quello dei parcheggi...