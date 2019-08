Piano delle piste ciclabili, parte la revisione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOBILITÀUDINE (Al.Pi.) Udine avrà il suo Bici Plan, ossia un Piano regolatore delle piste ciclabili. La Regione ha infatti istituito un bando per finanziamenti ad hoc, di massimo 40mila euro, cui il Comune comparteciperà con altri 10mila, al fine di redigere la mappatura dei percorsi per le due ruote, esistenti e in previsione.«In città ha spiegato il vicesindaco e assessore alla Mobilità Loris Michelini -, ci sono tante piste non collegate che vogliamo connettere tra loro e anche con i tragitti che saranno realizzati in futuro, in caso...