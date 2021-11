Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VIABILITÀUDINE Palazzo D'Aronco continua nella sua opera di sistemazione delle strade e vara un nuovo piano di asfaltature da 1,7 milioni. La giunta Fontanini ha dato il via libera al progetto, in modo che il cantiere possa essere inserito a bilancio ed essere realizzato l'anno prossimo. L'opera è suddivisa in due lotti: uno da 1 milione riguarderà la manutenzione e la sistemazione in via Planis, via San Valentino, viale Vat, viale Europa...