Piano da un milione di euro per abbattere le liste d'attesa

SALUTEUDINE Quasi un milione di euro per abbattere le liste d'attesa. All'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine sono in arrivo nuove assunzioni, più interventi e visite. Le linee per la gestione del sistema sanitario regionale per il 2018 hanno previsto un finanziamento per l'abbattimento delle liste d'attesa che è stato incrementato rispetto all'anno precedente e il fondo stabilito per l'Asuiud è di 925.633 euro che comprende un finanziamento aggiuntivo rispetto al budget di 185mila euro per la Casa di cura Policlinico Città...