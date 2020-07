LA STRATEGIA

UDINE Un piano «da due milioni di euro» per la fase 3 dell'Università, che prevede il rientro in aula e negli uffici. È il «budget di spesa anti-covid per tutte le attività che facciamo per rendere possibile la didattica» messo in preventivo dall'ateneo di Udine, fra prevenzione, dispositivi e tecnologie. E non sfugge, anche se con eleganza nessuno vi ha fatto cenno, che è la stessa cifra, suppergiù, annunciata dal rettore dell'Università di Trieste per il suo piano hi-tech. Di questa somma, come ha spiegato il rettore Roberto Pinton ieri, nel tracciare un bilancio di quanto è stato fatto durante il lockdown e nel delineare il futuro che attende l'ateneo, circa 1,5-1,6 milioni di euro dovrebbero essere coperti dallo Stato, mentre il resto sarà a carico dell'Università.

Anche ieri Pinton ha ribadito la volontà di riprendere la didattica frontale in modo che i poli dell'ateneo tornino ad essere popolati dalla comunità accademica. Ma con paletti precisi, dal distanziamento sociale al principio di precauzione alla «pronta capacità di intercettare eventuali focolai e di procedere al tempestivo tracciamento». Niente app (anche perché il precedente di Immuni è stato illuminante: «Avevamo qualcosa in cantiere, alla fine abbiamo rinunciato»), ma «termoscanner e termometri in tutte le sedi, dispenser di igienizzante, protezioni in plexiglass negli sportelli aperti al pubblico e potenziamento dei servizi informatici». Per la didattica «stiamo seguendo i desiderata di studenti (sondati con dei questionari, vedi altro articolo ndr) e dei docenti». E visto che il 43% dei ragazzi ha detto di preferire le lezioni live e una quota analoga la didattica ibrida, in parte in presenza e in parte on line, «l'obiettivo è assicurare almeno due giorni alla settimana di didattica in presenza. Daremo priorità alle matricole. Garantiremo la possibilità di seguire le lezioni anche da casa, in streaming o registrate». Per i nuovi iscritti, un modo per evitare che, dopo una maturità rocambolesca «passino da una situazione di emergenza all'altra», ma invece possano trovare una nuova normalità. Da settembre riapriranno le aule studio, i servizi bibliotecari con accesso a prenotazione, aumenteranno gli sportelli aperti in presenza, saranno potenziati i tutor per i corsi on line. «Non abbiamo intenzione - ha detto Pinton - di diventare un'università informatica. È un campionato giocato in tempi stretti e con regole nuove. Ma non vogliamo lasciare nessuno indietro. Ogni dipartimento avrà delle linee guida semplici da seguire». L'ateneo, poi, si è procurato mascherine, per tutti i dipendenti e per i ragazzi che dovessero esserne sprovvisti. Per la mobilità internazionale, «in entrata sarà on line, in uscita il primo semestre in presenza, se ci sarà l'autorizzazione degli enti esteri, in alternativa on line. Dal secondo semestre in presenza». Ma, ovviamente, molto dipenderà dall'incognita covid, che obbliga l'università ad avere sempre un piano B.

IL FONDO

Per i ragazzi con difficoltà di connessione, l'ateneo ha pensato a 3mila schede sim con 100 Giga al mese, mille bonus per attrezzature informatiche, il potenziamento dei premi ai laureati. In più, è stato previsto «un fondo straordinario flessibile on demand, con risorse di ateneo» per aiutare gli studenti con sopravvenute difficoltà economiche che non potessero accedere ai benefici per il diritto allo studio: «Partiremo con una dotazione di almeno 200mila euro, ma non escludiamo di aumentarlo se possibile».

GLI SPAZI

Con le regole sul distanziamento «la capienza delle aule - spiega Pinton - sarà ridotta dal 30% al 50%. Non potremo avere tutti gli studenti tutti i giorni». L'obiettivo di minima sono i due giorni alla settimana in aula, ma «ci sono dipartimenti che vogliono fare più lezioni in presenza». «Abbiamo diviso gli spazi in isole. Ai Rizzi abbiamo individuato quali sono le aule per ciascun dipartimento». L'ateneo, poi, ha trovato già nuovi spazi fuori dalle sue mura. «A Udine le aule del seminario e quella dell'Ardiss in viale Ungheria, resa disponibile dalla Regione per un certo tempo. Poi, l'auditorium sala Madrassi in via Gemona. Per altre siamo in attesa di conferme. A Pordenone non dovrebbero essere necessari spazi ulteriori, ma stiamo gestendo l'allestimento con il Consorzio. A Gemona stiamo ragionando con il Comune per ulteriori spazi. A Gorizia stiamo saturando le aule e poi stiamo vedendo con il Comune e la Regione

INAUGURAZIONE

«C'è la data - anticipa il rettore -. È prevista in autunno con il ministro Manfredi. Sarà in presenza, probabilmente nell'aula Strassoldo in via Tomadini».

Camilla De Mori

