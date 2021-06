Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE STRATEGIEPALMANOVA Qualche difficoltà a mettere in pratica le disposizioni anti Covid per sagre ed eventi organizzati dalle Pro Loco? È possibile superarle con il sistema messo a disposizione dal Comitato regionale delle Pro Loco che, come ha affermato ieri il presidente Valter Pezzarini, è «a fianco di chi vuole organizzare eventi in sicurezza».Ma come districarsi tra le nuove norme? Le Linee guida approntate a livello nazionale a...