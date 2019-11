CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PETIZIONEUDINE È partita ieri la raccolta di firme contro il tempio crematorio a Paderno. A promuoverla è il Comitato Paderno Beivars, un gruppo apartitico di cittadini contrario al nuovo impianto che la giunta Fontanini ha deciso di realizzare nel cimitero del quartiere per poter sfruttare anche la sala del commiato già esistente. Questa decisione dell'amministrazione è discutibile sia nel merito sia per il metodo con la quale è stata assunta si legge nel volantino -. Un impianto a emissioni zero non esiste: il Comune ha detto che...