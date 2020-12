Si esaurirà oggi alle 14 l'allerta meteo sul Friuli Venezia Giulia dopo due giorni di abbondanti nevicate in montagna, pioggia in pianura e mareggiate sulla costa. Nuovi disagi per i pendolari a seguito della riduzione dei convogli ferroviari sulla tratta Udine-Tarvisio. Rimangono chiuse per il rischio slavine le strade regionali 73 del Lumiei e 110 di Passo Pramollo, alle quali si aggiunge da ieri la sr 465 al km 10+590 da Pesariis verso Forcella Lavardeit in Val Pesarina. Ieri è proseguito lo sgombero della neve nelle strade secondarie dei comuni montani dove si è depositato un manto tra i 30 e i 60 centimetri di neve. A Forni Avoltri invece è stata sottoscritta una petizione, firmata da 200 cittadini, quasi la totalità dei residenti delle frazioni alte di Sigilletto, Frassenetto, Collina e Collinetta per chiedere la riapertura della strada che dal capoluogo porta a Collina, chiusa dal 5 dicembre in seguito a una frana. L'iniziativa nasce per capire il motivo per cui il problema non sia stato risolto, considerando i tanti disagi creati. «Una presa di posizione non per colpevolizzare qualsivoglia ente, bensì uno strumento per far valere i diritti dei cittadini e cercare di sbrogliare una situazione che sta diventando critica e paradossale hanno scritto, indirizzando le firme al sindaco e all'amministrazione di Forni Avoltri, alla Protezione Civile Fvg, al Prefetto di Udine e al presidente della Regione - Il fronte franoso era già stato danneggiato notevolmente nella calamità Vaia nell'ottobre 2018 e i lavori di esbosco erano già stati appaltati nel 2019 ma non sono stati conclusi; i cittadini, dopo tre settimane in cui hanno dimostrato grande comprensione, pazienza e senso di responsabilità accettando le decisioni prese da chi ha gestito l'emergenza con conseguente difficoltà nell'affrontare la vita quotidiana, sono arrivati a un punto in cui chiedono di assumersi la responsabilità di riaprire la viabilità stradale Forni Avoltri-Collina, anche in conseguenza di vari responsi positivi da parte di addetti ai lavori sulla possibilità di assicurare un regolare e sicuro transito, almeno a un senso unico di circolazione».

