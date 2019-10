Petardi alla Cavarzerani «Solo la festa per il cricket»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAUDINE Petardi esplosi «nelle ore serali e notturne» e «ingresso abusivo di immigrati» che si inerpicherebbero sul muroservendosi come appoggio dei cassonetti di via Judrio.È questo l'oggetto di una lettera mandata per posta elettronica certificata da Romeo Tuliozzi del comitato Cavarzerani alla Prefettura di Udine e al sindaco Fontanini, oltre che per conoscenza alla Questura, e inoltrata dallo stesso comitato ai media. Ma il Prefetto assicura: nessun estraneo dentro la caserma e i petardi erano solo (forse) per festeggiare una...