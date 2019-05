Pesca, export da primato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NUMERIUDINE Udine prima in Italia per esportazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, per un valore di quasi 31 milioni e un peso sull'export italiano pari al 12,14%, una percentuale che ha consentito alla provincia di superare territori costieri blasonati, come quello di Venezia e della provincia di Ferrara. La costa udinese si difende anche per l'export di pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati, ponendosi a quinto posto a livello italiano. È invece ventesima Pordenone per i prodotti da forno e i farinacei che...