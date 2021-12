Punteggi trasparenti e regole chiare per la mobilità interna dei dipendenti di AsuFc. Nel regolamento uscito con il semaforo verde dei sindacati ieri e prossimo al varo con decreto (probabilmente già domani) vengono fissati paletti e termini precisi, oltre a quello della distanza (entro i 50 chilometri). Per la mobilità d'urgenza (che vale al massimo 30 giorni, più altri 30 solo con l'accordo del dipendente)

Stando alla bozza del regolamento, per la mobilità ordinaria (che prevede la volontarietà del lavoratore) le istanze vengono valutate in base a un punteggio: «Fino ad un massimo di 40 punti - riassume Fabrizio Oco (Cisl Fp) - per le competenze ed esperienze maturate, per la disponibilità di tempo-lavoro fino a un massimo di 15 punti, per situazioni particolari come la legge 104 fino a 20 punti, la residenza anagrafica e il domicilio valgono al massimo 15 punti. Per la mobilità d'ufficio, al contrario, a spostarsi per primo è chi ha meno punti. «In caso di pari punteggio la mobilità viene disposta per chi ha minore anzianità di servizio». In questo caso, «i criteri di anzianità valgono fino a 15 punti, conoscenza e competenze fino a 5, di cui 3 per i titoli e 2 per il curriculum. La situazione personale arriva al massimo a 50 punti (con variabili a seconda dei carichi familiari, se si hanno figli più o meno piccoli o con invalidità ndr) e ulteriori situazioni familiari ben documentate avranno un peso fino a un massimo di 10 punti. La residenza anagrafica pesa fino a 30 punti: fino ai 15 chilometri di maggior distanza dalla residenza anagrafica alla nuova sede valgono fino a 10 punti, da 16 a 50 chilometri fino a 20 punti», conclude Oco.

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA