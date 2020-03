LA DENUNCIA

UDINE Persone a rischio mandate in giro dal Dipartimento di prevenzione. In una situazione straordinaria anche gestire l'ordinario diventa difficile, ma in questo caso pare che sia il meccanismo di base a non funzionare bene. Nero su bianco un medico di medicina generale (di cui non riportiamo il nome per motivi di privacy) denuncia in fatto a suo dire grave all'ordine dei medici di Udine. Nella missiva indirizzata al presidente Maurizio Rocco, il medico mette in evidenza come il Dipartimento demandi ai medici di medicina generale il compito di redigere i certificati per malattia da Covid-19 alle persone che si recano nella sede del Dipartimento. «In buona sostanza spiega il camice bianco il Dipartimento rimette in circolazione persone a rischio che devono presentarsi nei nostri ambulatori, o attendere una nostra visita a domicilio solo per compilare una carta. In questi giorni in cui tutti noi siamo coinvolti a più vario titolo dall'emergenza Covid-19 si legge nella missiva - devo amaramente constatare l'ennesima mancata osservanza delle più elementari regole legali e deontologiche, che contribuisce pesantemente a corrodere i rapporti tra medici, mai come in questo periodo necessari. Si tratta della decisione, presa in eremitica autonomia, da parte del Dipartimento di Prevenzione della neo-nata AsuFc e del Distretto Sanitario di Udine, di demandare ai medici di medicina generale la redazione e l'invio telematico di certificati già redatti e completi in ogni loro parte, ma scritti a mano».

Il certificato con le indicazioni del Dipartimento recita indicazioni chiare: «Al fine di contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva dispone la seguente misura di profilassi per esigenze di sanità pubblica: isola-quarantena».

Da qui le perplessità del medico: «E' di solare evidenza che inviare un simile soggetto al proprio medico significa farlo circolare ed esporre così una quantità di persone alla diffusione di una malattia che invece si dichiara di voler contenere. E in spregio a quanto rappresentato nella lettera che il Presidente FNOMCeO ha inviato a Governo centrale e Regioni: i medici contagiati vengono considerati super-diffusori, la mancata protezione dei medici va contro le misure finora adottate da Governo e Regioni e viene ritenuto opportuno regolamentare l'accesso agli ambulatori dei medici di medicina generale.

Il medico chiama in causa anche la mancata osservanza della legge, ovvero il mancato rispetto delle misure di contenimento, punito ai sensi dell'Art. 650 del Codice di Procedura Penale. Ne consegue aggiunge - la schizofrenica condizione che il medico che si vede arrivare in studio una siffatta persona, dovrebbe denunciare alla pubblica autorità di sicurezza sia il paziente che sta circolando in spregio alle disposizioni vigenti, sia il medico che lo ha messo in condizioni di circolare, che paradossalmente è proprio il collega del Dipartimento di Prevenzione. Comprendo lo straordinario carico di lavoro dei colleghi, ma questo non può in alcun modo esimerli dal rispetto della legge».

Due i quesiti posti all'ordine: «Forse il Dipartimento di Prevenzione è sprovvisto di computer? Forse il Dipartimento di Prevenzione non è ancora attrezzato alla certificazione telematica dopo 10 anni di Legge Brunetta?. La lettera è datata 10 marzo, ma a ora nessuna risposta è pervenuta al mittente. «Stiamo approfondendo diverse tematiche e segnalazioni che ci arrivano afferma il presidente, Maurizio Rocco - per ora non possiamo riunirci e comunichiamo via mail, raccogliendo i pareri del consiglio». Intanto il medico è pronto a ulteriori azioni se la risposta tardasse ad arrivare.

