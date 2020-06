L'RGA e il personale tecnico amministrativo della Casa di Riposo Matteo Brunetti di Paluzza hanno inviato un comunicato nel quale esprimono al al direttore Alessandro Santoianni solidarietà «per gli attacchi mediatici che gli sono stati rivolti, ritenuti inopportuni, soprattutto poiché mossi da chi, durante l'emergenza, non è stato di alcun aiuto né ha offerto soluzione alcuna», si legge.

«Vogliamo far sapere a chi, avendo assistito dall'esterno alla difficile fase trascorsa, non conosce i fatti nel dettaglio prosegue la nota dei dipendenti della casa di riposo di Paluzza, colpita da un focolaio di coronavirus che ha causato la morte di diciannove anziani ospiti della struttua -, che riconosciamo al dottr Santoianni di aver ricoperto un ruolo fondamentale operando in prima linea con competenza, disponibilità e grande sacrificio coordinando, affiancando e anche sostituendosi al personale nell'affrontare, gestire e superare, speriamo definitivamente, l'emergenza sanitaria da Covid-19 presso l'Azienda pubblica per i servizi alla persona di Paluzza».

«Al presente messaggio si uniscono il presidente dell'Asp, dottoressa Stefania Tassotti, l'equipe medica impegnata giornalmente durante l'emergenza e composta dal dotto Paolo Agostinis, dalla dottoressa Valentina Vianello, dalla dottoressa Beatrice Montessoro, dal dottor Giuseppe Caruso e dal dottor Marco Taurian, nonché il dottor Moshe Chamouni» è la conclusione della nota, firmata da Elena Dereani, Enrico Citran, Antonella Zanier, Marzia Silverio, Paola Pellegrini, Rita Toch, Gianni Plazzotta e Mirco Lazzara.

