SCUOLE

UDINE I figli del personale sanitario o di lavoratori che appartengono a categorie ritenute essenziali possono frequentare la scuola in presenza, anche con la Dad. Lo prevedeva il vecchio decreto e lo ha confermato anche il nuovo provvedimento del Governo Draghi. E così anche in Friuli, dove la pressione del covid sta tornando a stringere nella sua morsa i reparti degli ospedali, con medici e infermieri costretti a sostenere turni pesanti bardati di tutto punto, si moltiplicano le richieste da parte delle famiglie, soprattutto alle medie.

IL SINDACATO

Tiene banco la nota ministeriale firmata il 4 novembre scorso dal capo dipartimento Marco Bruschia che conferma come restino «attuabili, salvo ovviamente diversa disposizione delle Ordinanze regionali o diverso avviso delle competenti strutture delle Regioni, da verificare da parte degli Usr, le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021» nella parte in cui prevedono la frequenza in presenza per i figli dei sanitari o di lavoratori dei servizi essenziali. La nota cita le disposizioni già adottate in tal senso dalla Lombardia. Per il Fvg Tina Cupani (Cisl Scuola) spiega che «stiamo attendendo chiarimenti e provvedimenti specifici da parte del ministero. So che molti lavoratori della sanità si stanno rivolgendo alle strutture della Cisl per capire come muoversi. Speriamo che i ministero si esprima in tempi rapidi. Sicuramente ci dovrà essere un dispositivo amministrativo ad hoc sul personale sanitario. Noi stiamo sollecitando».

LA REGIONE

Ma l'assessore regionale Alessia Rosolen precisa che «se è previsto da dpcm e circolare ministeriale mi pare sia impossibile non farlo. Nell'ordinanza regionale ci sono già gli spazi per farlo». Nel provvedimento Fvg, d'altronde, «ci sono già altri motivi per lasciare la frequenza scolastica. Per ora». Nell'ordinanza regionale non si parla del personale sanitario ma solo «perché non era previsto mercoledì. Ma è ovvio che se il Dpcm nazionale e la circolare del ministero lo impongono, si farà. Le fonti nazionali superano le ordinanze delle Regioni».

LE SCUOLE

Di sicuro le scuole si stanno già muovendo in tal senso (e diversi istituti lo avevano già fatto in passato) sulla scorta delle istanze dei genitori che lavorano nella sanità. Al Terzo Comprensivo di Udine (che comprende la Manzoni), il preside Paolo De Nardo spiega che «abbiamo ricevuto già tre richieste per figli di personale sanitario. È la prima volta perché finora siamo sempre stati in presenza». Come funziona? «I genitori fanno una semplice richiesta al dirigente scolastico. I docenti sono a scuola e fanno lezione dall'aula con alcuni alunni in presenza e gli altri da casa». Al Marinoni continueranno a fare lezione in presenza «7 ragazzi, figli di sanitari e altri lavoratori essenziali», dice la preside Laura Decio. E pure allo Stellini ci sono state le richieste per 4 figli di sanitari, come chiarisce il dirigente scolastico Luca Gervasutti. Al Malignani, invece come dice il dirigente Andrea Carletti «nessuno ha chiesto di esercitare questo diritto, ma avremo a scuola qualche ragazzo certificato, su richiesta dei genitori, in piccolo gruppo con qualche compagno di classe, poi di nuovo inizieranno gli eventi di laboratorio».

Intanto anche qualche alunno delle superiori sta facendo i conti con il covid. È accaduto per due ragazze del Magrini-Marchetti di Gemona, come conferma il preside Marco Tommasi: «Sono risultate positive due alunne che erano assenti da un po' di tempo. Sono asintomatiche. Ma la loro classe non sarà a scuola per frequentare i laboratori per almeno altri 5 giorni. Per allora non ci saranno più problemi. Il contagio non è avvenuto a scuola ma in ambito familiare».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA