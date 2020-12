LA VICENDA

UDINE Si invaghisce di una donna e la perseguita per anni. All'ennesima condotta persecutoria, viene arrestato. A finire in manette un uomo di 56 anni residente in provincia di Udine, arrestato nel pomeriggio di lunedì a Martignacco dai Carabinieri della locale Stazione, intervenuti dopo una chiamata di aiuto giunta da una donna di 33 anni residente nel Friuli Collinare. Il suo molestatore l'aveva raggiunta sul luogo di lavoro, in un bar, tentando per l'ennesima volta un approccio non ricambiato. I militari dell'Arma lo hanno rintracciato e bloccato. È stato arrestato in flagranza per l'ipotesi di reato di atti persecutori. È stato quindi associato alla casa circondariale di via Spalato a Udine, da quando emerso l'uomo era già destinatario di un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Udine il 2 novembre scorso. Un uomo di 35 anni di Foggia, pregiudicato è stato poi denunciato a piede libero per truffa dopo che ha tratto in inganno un friulano di 41 anni di Martignacco, facendosi accreditare sul suo conto corrente, la somma di 700 euro. Il denaro era stato versato per l'acquisto di un telefono cellulare messo in vendita su una piattaforma web di annunci di compravendita ma lo smartphone non è mai arrivato. Così il quarantunenne si è rivolto ai militari dell'Arma della Stazione di Martignacco che hanno identificato il responsabile. Sono invece inosservanza di un provvedimento dell'autorità e delitto colposo contro la salute pubblica le ipotesi di reato per un giovane cittadino straniero, di nazionalità afghana, di 22 anni, richiedente protezione internazionale, ospite della ex Caserma Cavarzerani di Udine. Il giovane, sottoposto alla misura della quarantena, è stato controllato mentre stava rientrando nella ex caserma dalla quale era uscito poco prima, scavalcando il muro di cinta. Lo hanno fermato e denunciato, nella serata di lunedì i Carabinieri della stazione di Remanzacco.

