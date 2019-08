Perseguita e violenta la ex, allontanato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROVVEDIMENTOUDINE Non potrà avvicinarsi all'ex fidanzata, alla sua abitazione, ai luoghi da lei frequentati o cercare di comunicare con lei con qualsiasi mezzo. Un uomo di cittadinanza marocchina, indagato per i reati di violenza sessuale, lesioni personali e minaccia commessi nei confronti della donna, dovrà rimanere a debita distanza dalla ex. La misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Udine, è stata notificata all'uomo dal personale della Polizia di Stato di Udine, coordinato dalla Procura della Repubblica di Udine, nella...