LE REAZIONI

UDINE «La situazione vissuta alla Cavarzerani non deve ripetersi». Sulla fine della quarantena alla struttura di via Cividale interviene la deputata del M5Stelle, Sabrina De Carlo secondo la quale, nonostante la negatività dei tamponi abbia alleggerito la preoccupazione, è importante agire: «L'ex caserma deve necessariamente essere alleggerita dal carico di presenze attraverso il trasferimento dei migranti fuori regione al termine del periodo di quarantena, come concordato con il ministro Lamorgese durante l'ultimo incontro che si è tenuto al ministero dell'Interno ha detto -. Strutture come la Cavarzerani non possono essere portate al collasso come avvenuto in questo periodo, soprattutto in un momento così delicato in cui si affronta una pandemia ed il rischio di contagio è altissimo. Serve dunque un piano organizzativo ben definito per bloccare gli arrivi irregolari, gestire le quarantene, anche nel caso in cui siano accertati nuovi casi di positività in strutture simili, alle quali si dovrebbe preferire un modello di gestione sicura a beneficio dei cittadini, delle forze dell'ordine e delle persone che entrano nel sistema di accoglienza. Attualmente le misure messe in campo per presidiare i confini e contrastare l'immigrazione illegale sono molteplici, ma i numeri costanti impongono un approccio più strutturale al fenomeno. Per questo motivo sto lavorando a delle proposte concrete che sottoporrò all'attenzione del ministro».

Secondo la presidente della lista civica Io Amo Udine ed ex assessore della giunta Fontanini, Daniela Perissutti, l'unica soluzione è chiudere l'ex caserma: «La fine della quarantena per i migranti ospiti alla Cavarzerani è una sconfitta per la città. Il fatto che tutti i tamponi abbiano dato esito negativo non è affatto una garanzia per la salute dei cittadini. Basterebbero alcuni casi di falsi negativi per creare una vera e propria bomba sanitaria ad orologeria ha commentato -. Il punto vero è quindi riconoscere che è la promiscuità stessa dell'ex caserma a rappresentare un pericolo: la struttura va quindi chiusa. Sindaco e giunta abbiano, per una volta, il coraggio e la determinazione di passare dalle parole ai fatti: Fontanini, quale primo tutore della salute dei cittadini, emani un'ordinanza di chiusura, centrata su un fatto inoppugnabile e cioè che allo stato non è possibile garantire la permanenza nell'ex caserma nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio. Scelga quindi il modello Musumeci».

Al sindaco e all'assessore Alessandro Ciani si è rivolto anche il segretario generale aggiunto del sindacato Sulp, Marco Gagliardi, per chiedere maggiore tutela per la Polizia Locale: «Il flusso di migranti provenienti dalla rotta balcanica è divenuto ormai insostenibile (di questi una buona parte sono minori e positivi al Covid)) e la Polizia locale di Udine non è numericamente né logisticamente in grado di fronteggiare l'emergenza, se non mettendo a rischio l'incolumità degli operatori, nonostante gli sforzi dell'amministrazione per metterli in condizioni di sicurezza- ha detto -. Anche se il comune non può sostituirsi allo Stato, ci auguriamo una presa di posizione decisa da parte dell'amministrazione comunale a garanzia della sicurezza dei propri lavoratori e degli abitanti di Udine».

Al.Pi.

