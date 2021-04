Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

INTERVENTIUDINE Nella giornata di ieri gli agenti della Questura di Udine sono intervenuti in via Piave, chiamati da un passante, che aveva notato un borsone appoggiato sul marciapiede. È stato accertato che all'interno della borsa c'erano alcuni generi alimentari, probabilmente dimenticati da una persona senza fissa dimora. La strada è stata chiusa per il tempo necessario ad effettuare le verifiche.INCIDENTEA Reana del Rojale, nella...