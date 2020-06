SENZA BARRIERE

TARVISIO Una riapertura attesa con trepidazione da entrambi i lati del confine che ora respirano dopo 97 giorni di chiusura pressoché totale. È questo il clima che si respirava ieri nel tarvisiano e nella vicina Carinzia le cui economie, e non solo, sono state pesantemente segnate dal lockdown. L'eliminazione dalla mezzanotte di martedì dei controlli ha riportato tutto alla normalità.

CARE ABITUDINI

Un balzo indietro di oltre tre mesi, che ha visto i clienti austriaci riprendere fin da subito le vecchie abitudini fatte di caffè al bar e shopping nei negozi di Tarvisio. I primi vecchi clienti sono giunti in Valcanale già intorno alle 7.30, come racconta Tiziana Urbica del bar Commercio in pieno centro cittadino: «Siamo stati super felici di rivedere i nostri cari amici austriaci e sloveni. Loro sono tanto mancati a noi e noi siamo mancati tantissimo a loro». Gli ingressi verso l'Italia sono aumentati con il passare delle ore e le auto con targa straniera sono diventate sempre di più. Piccoli ma importanti segnali verso il ritorno a una normalità che solo poche settimane fa sembrava difficile poter riottenere. «Siamo ripartiti alla grande» commenta Paolo Albano, gestore di una gelateria vicino al mercato coperto, altro punto di riferimento per i clienti d'oltralpe e che ha riaperto i battenti lo scorso sabato.

MOMENTO ATTESO

«È stato un momento che attendevamo da tre mesi - è il racconto di Mauro Cestaro, presidente del mandamento di Confcommercio del Tarvisiano - che viviamo con positività. Dopo tanto tempo si è rivista una Tarvisio che brulicava di gente, il miglior segnale per una positiva ripartenza nonostante le difficoltà di questi mesi». Tante auto ma la boccata d'ossigeno per la Valcanale è arrivata anche dai molti ciclisti che fin dalle prime ore del mattino hanno ripreso a percorrere senza problemi la ciclovia. Diversi amanti delle due ruote ne hanno approfittato per giungere fino alla piazza di Pontebba per un cappuccino.

BENTORNATI ITALIANI

Scene simili a quelle viste in terra austriaca. Anche qui tre mesi sono stati cancellati con un colpo di spugna. Si è infatti registrato il solito transito di tarvisiani, e non solo, diretti verso i negozi di alimentari vicini al confine, i cui parcheggi si sono ben presto riempiti di auto italiane. Il bentornato ai clienti italiani è stato dato anche all'Atrio, il più grande centro commerciale della Carinzia, dove sabato si attende il boom: «Siamo contenti di poter riavere i nostri amici friulani - ha commentato il general manager Richard Oswald - clienti affezionati a cui siamo sempre legati e che siamo felici di poter nuovamente accogliere in totale sicurezza». Situazione identica anche ai distributori di carburante che hanno fatto registrare un afflusso pari a quello delle giornate pre-Covid.

ULTIME QUARANTENE

La polizia austriaca, che sottolinea come al confine potranno essere ancora attuati alcuni casuali controlli sanitari, fa sapere che nei 97 giorni di chiusura dei confini con Italia e Slovenia, sono state ben 5477 le persone a cui è stato negato l'ingresso in Carinzia, mentre le ultime cinque quarantene di rientro dall'Italia, sono state imposte lunedì, a poche ore dalla riapertura. Da ieri è stato ripristinato, con obbligo di prenotazione, anche il collegamento ferroviario transfrontaliero passeggeri Mi.Co.Tra che unisce Udine e Villach che era stato sospeso l'11 marzo.

Tiziano Gualtieri

