«Per mitigare l'impatto sul paesaggio in anticipo la realizzazione del bosco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(cdm) Il parco fotovoltaico con 9.850 moduli destinato a produrre 3,6 milioni di kilowattora all'anno, non dovrà passare dalla Via. Il decreto della Regione cita i pareri positivi del Servizio Energia e di Etpi, ma anche la comunicazione del Comune. Nella sua osservazione, Palazzo D'Aronco, pur rilevando che il progetto è «nel complesso coerente con le previsioni e gli obiettivi delle emissioni» di anidride carbonica, segnala anche che l'area, urbanisticamente parlando, rientra nel parco del Torre e per una porzione ad ovest nelle zone...