UDINE Era già incalcolabile a metà giornata ieri il numero delle telefonate arrivate alle Prefetture, dopo che l'ultimo decreto governativo sul fermo attività le ha fatte diventare uno snodo fondamentale per il mantenimento in attività di imprese che, pur non essendo esplicitamente elencate tra quelle che si occupano di attività essenziali, fanno parte della filiera che produce beni e servizi essenziali. Affinché le aziende possano continuare a operare è necessaria in taluni casi la comunicazione alla Prefettura di competenza e in altri l'autorizzazione previa del prefetto, come dispongono le lettere d, g e h dell'articolo 1 del decreto, passaggi del documento che ieri sono diventati una sorta di mantra, tanto sono stati richiamati nelle richieste di delucidazioni. Non tutto è stato subito chiaro neppure nell'individuazione delle attività esplicitamente elencate come essenziali, e dunque abilitate all'apertura, e anche le associazioni di categoria hanno impiegato il primo giorno di applicazione del decreto a elaborare interpretazioni attendibili.

CENTRALINO BOLLENTE

«Il flusso di chiamate è continuo ed è cominciato da questa mattina presto», confermavano dagli uffici della Prefettura di Udine, così come da diverse associazioni datoriali. Ricorrenti i motivi: sciogliere i dubbi sulla possibile apertura aziendale e, nei casi di un'azienda identifica con più codici Ateco (il numero che identifica l'area operativa), capire quale poter far prevalere. Se una fetta tutt'altro che marginale delle attività ancora aperte ha dunque passato le ore a capire il da farsi, per altre realtà il fermo è stato senza appello: Danieli «da oggi chiusa», informavano dal quartier generale di Buttrio, mentre l'Abs ha iniziato le operazioni per la chiusura dei forni. In diverse altre aziende il fermo sarà graduale, per mettere in sicurezza gli impianti e gestire l'import e l'export in corso. Operazioni che dovranno essere chiuse tassativamente entro mercoledì sera.

LA TESTIMONIANZA

«Stiamo decelerando per chiudere», spiega da Coseano Luigi Pozzo della Pmp Industry. «Ieri ho chiuso la sede in India e in Malaysia», aggiorna, «mentre siamo di nuovo a regime in Cina». Pozzo non l'ha presa bene l'ultima decisione governativa, perché «è arrivata tardi e, guarda caso, subito dopo le scadenze fiscali. Dovevamo chiudere prima. Ora le aziende si erano organizzate per rispettare tutte le prescrizioni sanitarie. Anzi, noi abbiamo dato dispositivi personali anche per i famigliari aggiunge - altrimenti è inutile sanificare l'azienda due volte al giorno».

LA SPERANZA

Nel chiudere, però, le aziende guardano già alla data di scadenza del provvedimento, il 3 aprile: «Speriamo basti», ragiona Pozzo, che per il dopo coronavirus prospetta due scenari: «Se l'Europa assume la gestione del problema economico, allora avremo possibilità di farcela, e anche bene; se l'Italia dovrà agire da sola, tutto sarà molto complicato».

COMPARTI IN GINOCCHIO

Al «dopo» guarda anche il comparto Legno-arredo, nonostante lo stop alle fabbriche lo abbia «messo in ginocchio», spiega il presidente del Cluster Franco di Fonzo. «Manca la strategia per il dopo sostiene e ora serve liquidità, poiché per un trimestre il comparto sarà del tutto sguarnito». Visto da Cna Fvg il fermo attività «è un sacrificio che imprese lavoratori e cittadini devono sostenere con responsabilità per sconfiggere un nemico invisibile», dice il presidente Nello Coppetto, mentre Confartigianato Fvg che conta il 42% delle aziende autorizzate a lavorare - invita a «sostenere le nostre imprese comprando italiano e artigiano». Non è d'accordo su ulteriori risorse ai Confidi regionali, come richiesto dagli industriali, il presidente di Confesercenti Udine, Alberto Cicuta. «La Regione - dice - deve utilizzare le poche risorse disponibili erogando contributi in conto capitale». Cresce, non da ultimo, la preoccupazione per la tenuta del settore lattiero-caseario Fvg. Gli europarlamentari Elena Lizzi e Marco Dreosto hanno chiesto alla Commissione Ue che «autorizzi la riduzione di importazione del latte» dall'estero.

LAVORATORI STAGIONALI

Spiraglio per i lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiamo cessato il rapporto di lavorato tra l'1 gennaio e il 17 marzo 2020. Il decreto legge nazionale 18/2020 prevede che l'Inps eroghi un'indennità di sostegno anche a loro favore. «Si tratta ha spiegato l'assessore al Lavoro Alessia Rosolen di un'indennità di 600 euro, non soggette a imposizioni fiscali. La Regione esprime pieno appoggio alla linea e sarebbe pretestuoso pensare di avere a disposizione tutte le risposte a un'emergenza di questa portata». Tuttavia, ha concluso, «stiamo cercando di capire come garantire protezione e tutela a ogni categoria lavorativa».

