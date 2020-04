«La situazione è difficile. Non vediamo l'ora che si sblocchi. L'interesse dell'avvocatura è tornare a lavorare il più possibile». Ma l'auspicio è che anche per la fase 2 di gestione dell'emergenza Covid nei tribunali, che dovrebbe scattare dopo il 15 aprile, si trovi una soluzione unitaria. L'avvocato Ramona Zilli, presidente dell'Ordine degli avvocati di Udine, concorda con il presidente del Tribunale Paolo Corder sulla necessità di una soluzione univoca per la gestione dell'attività giudiziaria su tutto il territorio nazionale.

«Siamo assolutamente favorevoli a una soluzione unitaria che sarebbe auspicabile arrivasse dall'alto, altrimenti ci sarebbe il rischio di una gestione psichedelica, a macchia di leopardo spiega l'avvocato Zilli - Se così non fosse redigeremo i protocolli per trovare delle linee guida comuni».

«In questo periodo riusciamo a evadere solo le richieste strettamente urgenti, indifferibili e non sospese. Per quanto gli studi siano aperti non possiamo ricevere i clienti e di fatto non possiamo assumere nuovi incarichi», prosegue l'avvocato Zilli che proprio per dare ossigeno ai professionisti in un momento di mancati incassi ha sollecitato «il tribunale a evadere le liquidazioni dei gratuiti patrocini a spese dello Stato».

«Penso che ci sarà una ripresa scaglionata dell'attività ipotizza uno scenario per il dopo-emergenza - Temo ci saranno delle situazioni di difficoltà nella gestione, dovremo riprendere i contatti con i clienti, ridefinire le agende». Intanto ci si sta organizzando per le udienze da remoto, con Teams. «Iniziamo a sperimentare questo nuovo sistema che dovrà essere inserito in una fase di emergenza per evitare accessi in tribunale. Si apre conclude un nuovo modo di vedere anche la professione».

