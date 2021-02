LA NOVITÀ

UDINE Richiedere una pratica edilizia? Basta un clic. Conoscerne lo stato di avanzamento? Un altro clic. A qualsiasi ora e in qualsiasi giorno della settimana. Palazzo D'Aronco ha dato il via alla rivoluzione digitale che semplificherà e abbatterà i tempi delle istanze di edilizia privata grazie all'attivazione di uno sportello digitale dedicato (Sued) che verrà attivato il primo marzo: «Adesso ha spiegato l'assessore delegato, Alessandro Ciani -, un professionista prepara gli elaborati a pc, li stampa, va in Comune dove la pratica viene caricata con tutti i dati e assegnata ad uno dei tre uffici. Grazie al Sued, invece, potrà inviarla telematicamente e verrà immediatamente protocollata e assegnata. Allo stesso modo, il professionista potrà vedere a che punto è tramite lo sportello digitale, senza dover telefonare in Municipio. Tutto questo farà risparmiare tempo, denaro ed energia ad entrambe le parti». Presentato ieri davanti agli Ordini professionali (architetti, ingegneri, geometri e periti), il Sued prende il via nel momento ideale, quello cioè in cui il settore avrà un deciso sviluppo grazie agli incentivi pubblici (come il Bonus 110%). Fino al 31 marzo, ci sarà un periodo di ambientamentoe sarà ancora possibile presentare le pratiche anche in versione cartacea, dal 1° aprile, invece, lo sportello digitale sarà l'unica modalità accettata. La vera rivoluzione, però, si completerà con un progetto ulteriore: «Quest'anno ha spiegato Ciani (che ha anche annunciato che entro marzo arriverà il nuovo Regolamento edilizio) -, inizieremo la digitalizzazione dell'archivio che contiamo di chiudere nel 2022: oltre 40 mila pratiche a partire da inizio 900. A quel punto, anche il Comune potrà rispondere con un clic in tempo reale e gli atti che riguardano gli immobili saranno accessibili digitalmente. Stimiamo una spesa di circa 200 mila euro, ma è un investimento che siamo pronti a fare perché darà un vantaggio enorme ai professionisti e, tramite loro, ai cittadini».

Alessia Pilotto

