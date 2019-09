Per la nuova società di Civibank un impegno da quaranta milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IMPRESEUDINE Nata a Udine nel 2016, CiviEsco srl, la energy service company di CiviBank, si è aggiudicata insieme a due consorzi internazionali due call europee, dopo aver partecipato ai relativi bandi Ue legati alle smart cities, per un ammontare complessivo di 40 milioni di euro che impegnerà la newco udinese nei prossimi tre anni nel formulare piani economico-finanziari e soluzioni innovative su progetti programmati a Amsterdam, Lipsia, Helsinki e Bilbao. L'esperienza che CiviEsco maturerà in queste città europee individuate come...