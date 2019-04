Per la Biker fest a Lignano si aspettano 50mila presenze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOLIGNANO Con 50mila presenze e i migliori preparatori di moto Special nazionali e internazionali, la Biker Fest è l'incontro motoradunistico Biker più importante (e storico) in Italia, uno dei più famosi e conosciuti nel mondo ma sicuramente è il più spettacolare d'Europa. La 33° edizione si terrà dal 9 al 12 maggio a Lignano Sabbiadoro.L'evento si svolge in quattro diverse zone della città per accentuare e diversificare le peculiarità di ogni attrazione proposta, così che l'intera comunità venga coinvolta.Si tratta...