UDINE In un Friuli dove piove sempre meno o, quando piove, lo fa con delle bombe d'acqua, la Regione studia il piano B per il Tagliamento. Come spiega Massimo Canali, alla guida della direzione centrale Ambiente ed energia, la strada maestra per non avere un impatto negativo sull'ambiente è non scendere sotto certi limiti, indicati nel decreto di valutazione di incidenza sulle riduzioni temporanee del deflusso minimo vitale del 16 giugno scorso (fra i quali il tetto dei 4 metri cubi al secondo, rispetto a un deflusso minimo che sulla carta sarebbe di 42). Ma, se in caso di eventi eccezionali questi limiti non potessero essere rispettati, «dobbiamo avere pronta una strategia». Ed è a questo che gli uffici regionali stanno lavorando, con una procedura che prevede un passaggio al ministero, che «dovrà valutare l'istruttoria. O darà un parere o potrà valere il silenzio-assenso». L'iter richiederà «un paio di mesi».

L'istruttoria regionale sulla compatibilità con la conservazione della Valle del Medio Tagliamento si è conclusa con un parere positivo alle riduzioni temporanee del deflusso in corrispondenza della sezione di Ospedaletto per il periodo 2020-2024 in caso di crisi idrica, che comportano il mantenimento dell'alimentazione delle pozze sotto il ponte autostradale, con «una portata complessiva a valle della presa non inferiore a 4 metri cubi al secondo e una durata, anche non continuativa, del periodo di portata inferiore a 8 metri cubi al secondo nel corso della stagione primaverile-estiva non superiore a 80 giorni, di cui non più di 60 giorni con portate inferiori a 6 metri cubi al secondo». Sono state valutate invece «negativamente» le riduzioni che non dovessero rispettare questi paletti. «Le valutazioni fatte per l'impatto sul sito di interesse comunitario hanno stabilito che se vengono rispettati i limiti indicati nel decreto, compreso il tetto dei 4 metri cubi al secondo, non c'è incidenza sull'ecosistema. Se, invece si dovessero verificare situazioni eccezionali che impongano di andare sotto questi limiti, questo scenario ulteriore è in fase di valutazione. Ci vorrà un paio di mesi. In caso di incidenza negativa spiega Canali - bisogna verificare quali siano gli interessi pubblici in gioco e, se l'interesse pubblico c'è, quali compensazioni eventualmente mettere in campo per limitare i danni». D'altronde, studiare un piano B è un passaggio obbligato. «Il cambiamento climatico ha accentuato gli eventi estremi. Il Tagliamento è passato ad essere più che un fiume, un torrente. A novembre ci sono state le alluvioni, è piovuto fino a Natale. Poi, fino ai primi di marzo non ha più piovuto. Dopo le precipitazioni di inizio marzo, fino a maggio non ha piovuto. E da maggio ad oggi ha piovuto il triplo rispetto alla media del periodo. Non hanno precedenti tanti giorni di seguito senza precipitazioni: non è più l'eccezione, ma sta diventando la regola. Bisogna capire come correre ai ripari».

Renzo Bortolussi, fondatore di Acqua, comitato che si è battuto contro le casse di espansione, è preoccupato per l'ipotesi di ridurre ancora la portata del fiume: «I prelievi stanno lasciando il Tagliamento a secco. Capisco che l'agricoltura ha bisogno di acqua, ma devono trovare altri metodi di irrigazione: sono costosi, ma ne va del futuro dell'ambiente. Chiediamo alla Regione un'attenzione particolare».

Canali replica: «Possiamo rassicurare i cittadini sul fatto che la Regione sta seguendo tutte le procedure senza lasciare nulla al caso. Anche l'ultimo provvedimento è frutto di mesi di prove sul campo. Inoltre, negli ultimi anni l'ammodernamento dei sistemi di irrigazione ha fatto sì che rispetto a 20 anni fa si usi meno acqua nei campi». Anche il presidente di Legambiente Fvg Sandro Cargnelutti è in allarme. «Le modificazioni del clima comporteranno il rischio di perduranti eventi siccitosi. Uno scenario molto probabile. Affrontarlo immaginando di intervenire solo in un punto del flusso, aumentando o riducendo alla bisogna le portate, non è la soluzione. Occorre mettere in moto un grande piano che intervenga su molti fronti», riducendo l'impronta idrica dell'agricoltura o favorendo la chiusura dei cicli «nelle industrie idroesigenti. Occorre inoltre che le grandi derivazioni ritornino in mano pubblica». Secondo Cargnelutti la sperimentazione del deflusso ecologico (per cui c'è già un'istanza del Consorzio di bonifica Pianura friulana) «va bene, in quanto è più rispettosa dell'ecologia del fiume, ma va incardinata nel progetto Acqua Fvg. Un pezzo di green deal regionale che deve raccordarsi con il piano di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici. Il consorzio coinvolga anche le associazioni nella sperimentazione e la Regione avvii quanto prima il contratto di fiume».

Camilla De Mori

