Per il rilancio multe, rigore e regole

LA GIUNTAUDINE Più multe, rigore e regole da far rispettare. Il rilancio di Friuli Doc. Più posti letto in un ospedale congestionato, via le barriere alle fermate dei bus e in stazione. Ma pure uno sportello antimobbing e iniziative per i giovani. È la ricetta per il rilancio di Udine secondo gli ingredienti nella lista delle priorità dei neo-assessori.Referati pesanti (Turismo, attività produttive ed eventi) e idee già chiare. Per il leghista Maurizio Franz «l'obiettivo è attrarre turisti da fuori regione e dall'estero Bisogna...