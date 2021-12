L'ORA DEI BAMBINI

PORDENONE È partita ieri pomeriggio la prenotazione per le vaccinazioni dei bambini appartenenti alla fascia di età 5-11 anni, una platea di 68 mila bambini. In quattro ore - dalle 14 alle 18 - le prenotazioni sono state 1.800. Qualche problema, nel pordenonese, in pochissimo tempo la prima giornata è stata occupata e non erano state caricate le giornate successive.

La prima giornata di immunizzazione alla Cittadella della Salute è prevista per lunedì 20 dicembre: i posti disponibili, ieri pomeriggio, sarebbero andati bruciati.

AL VIA LUNEDÌ

Le immunizzazioni partiranno invece - come in tutta Italia - nella giornata di domani al Burlo Garofolo di Trieste. A Pordenone la prima data utile nell'hub vaccinale dedicato ai bambini accompagnati dai genitori della Cittadella della Salute è prevista per lunedì 20 dicembre.

Ma già nel primissimo pomeriggio, per quanto riguarda l'hub di Pordenone, i posti disponibili per la giornata del 20 erano esauriti. Tanto che già verso le 16 nel sistema di prenotazione delle farmacia convenzionate e al Cup non sono mancati i disagi nelle prenotazioni fino a quando sono state caricate ulterori giornate, successive a quella del 20. Intanto sono pronti a scendere in campo i pediatri di libera scelta per le vaccinazioni negli ambulatori. Domani è previsto un incontro del comitato regionale che vederà la partecipazioni delle associazioni sindacali dei pediatri: si discuterà per arrivare a un possibile accordo con la Regione (sulla scorta di quello siglato nelle settimane scorse con i le organizzazioni dei medici di medicina generale che effettuano i vaccini anche nelle case di riposo) affinché le iniezioni anti-Covid per i più piccoli possano essere fatte negli ambulatori degli stessi pediatri. Complessivamente da qui a fine anno ci saranno a disposizione circa 3 mila posti con altri 6 mila che, invece, si potranno prenotare per inizio gennaio. Il vaccino utilizzato è quello Pfizer anche se cambia il dosaggio delle fiale rispetto a quelle riservate agli adulti.

La quantità di vaccino, infatti, è pari a un terzo della dose tradizionale con fiale assemblate a esclusivo uso pediatrico. Il ciclo di immunizzazione è formato da due iniezioni da effettuarsi a distanza di 21 giorni. Come indicato dal ministero della Salute, inoltre, i minori di 12 anni non hanno obbligo di utilizzo (e quindi di possesso) del Green pass per cui la vaccinazione dei più piccoli resta fortemente consigliata, anche in virtù dell'aumento dei contagi in età scolare, ma non è né obbligatoria né vincolante per qualsiasi tipo di attività. Entro questa sera arriveranno in regione 30 mila dosi pediatriche, mentre a gennaio ne dovrebbero arrivare altre 6 mila. Nelle prime tre giornate (a Trieste domani, a Udine domenica e a Pordenone lunedì) è prevista la vaccinazione di un migliaio di bambini. Dopo la fase di avvio iniziale, l'attività procederà nelle giornate successive sul resto del territorio regionale nei centri predisposti dalle tre Aziende sanitarie.

L'AGENDA

Da domenica al 31 dicembre, nel dettaglio, saranno disponibili complessivamente circa tremila mila posti. Le prenotazioni proseguiranno con lo stesso schema delle altre categorie, si potranno infatti effettuare con gli stessi metodi utilizzati fino a oggi anche per le altre fasce d'età. Ci si potrà rivolgere agli sportelli Cup delle Aziende sanitarie, alle farmacie abilitate, si potrà contattare il Call center unico regionale telefonando allo 0434/223522 (da lunedì a venerdì dalle 7 alle 19 mentre il sabato dalle 8 alle 17) oppure utilizzare la webapp collegandosi all'indirizzo internet. https://vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it/prenotazione.

Intanto ieri alla Cittadella della Salute, nel pomeriggio, si è registrata oltre un'ora di ritardo nella tabella di marcia con, a tratti, la fila di persone che si allungava all'esterno anche con anziani al freddo. Gli accessi alle sale d'attesa al terzo piano sono contingentati per evitare assembramenti.

Il ritardo è causato anche da alcune persone non intenzionate a vaccinarsi che tentano di indurre i medici (impegnandoli anche per mezz'ora) che eseguono l'anamnesi a certificare l'impossibilità vaccinarsi.

D.L.

