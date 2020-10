TURISMO

UDINE Un sito web che raccoglie e divulga tutte le informazioni utili sui servizi sanitari disponibili in regione Friuli Venezia Giulia e sul loro funzionamento. È il nuovo portale H-FVG (http://hfvg.uniud.it), trilingue - italiano, inglese, francese -, attualmente destinato ai turisti e in via di sviluppo per gli studenti e i residenti della regione. Sul sito, i turisti possono reperire con immediatezza tutte le informazioni utili relative all'accesso ai servizi sanitari, alla guardia medica turistica, al viaggiare con i propri animali da compagnia e alle farmacie.

«Abbiamo deciso di rendere il sito web pubblico spiega Sara Vecchiato professoressa di lingua francese presso il Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società (Dill), coordinatrice del progetto - per dare il nostro contributo in questo momento difficile. Attualmente le informazioni sono tradotte in francese e inglese, e riguardano gli accessi turistici, ma speriamo nel prossimo futuro di ampliare i contenuti ad altre lingue e ad altri gruppi di persone, come gli studenti internazionali».

L'iniziativa ha visto numerosi studenti dell'Ateneo friulano coinvolti in attività laboratoriali extracurricolari. La supervisione per la lingua francese e inglese è stata rispettivamente di Sonia Gerolimich e Nickolas Komninos, professori aggregati del Dill, mentre la realizzazione del sito è stata coordinata da Antonina Dattolo del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche (Dmif), direttrice del Laboratorio di ricerca sul Web semantico, adattivo e sociale SasWeb.

«La nostra idea dice Nickolas Komninos - era di creare una sorta di navigatore' per chi non ha accesso immediato alla lingua italiana. Per i nostri studenti è stata un'opportunità di cimentarsi su contenuti autentici e importanti».

