Per i norcini friulani la missione argentina

LA STORIAUDINE Esperti friulani nella tecnica della norcineria sono pronti per partire alla volta dell'Argentina dove andranno a insegnare l'antica arte dei purcitâr ai discendenti dei nostri emigrati. L'iniziativa è dell'Eraple (Ente regionale Acli per i problemi dei lavoratori emigrati), con il sostegno della Regione e l'importante ruolo di collegamento di Mario Alejandro Borghese, parlamentare alla Camera dei Deputati eletto nel collegio argentino dei connazionali all'estero. Come partner tecnico piena disponibilità è stata offerta...