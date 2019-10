Per causa del cantiere anche Telethon cambia percorso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOUDINE Come la Maratonina, anche la staffetta Telethon cambia tragitto, in virtù del cantiere di via Mercatovecchio. La ventunesima edizione della corsa, in programma dalle 15 di sabato 30 novembre alla stessa ora di domenica 1 dicembre, scalda i motori. Il Comitato Udinese Staffette Telethon, presieduto da Marco de Eccher ha disegnato un nuovissimo tracciato, sempre nel cuore della città.I 1.700 metri del circuito - messo a punto e testato da Stefano Scaini - avranno come punto nevralgico piazza I Maggio, che come ormai tradizione...