«Per aiutare il clima un albero per abitante»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'IDEAUDINE Piantare un albero per ogni abitante. Il Patto per l'Autonomia aderisce alla campagna Pianta il futuro, sulla linea intrapresa già da Aiab, l'Associazione italiana per l'agricoltura biologica, e rilanciata dal presidente di Slow Food, Carlo Petrini, che propongono ad amministratori locali e privati cittadini di piantare alberi per contrastare l'inquinamento atmosferico, combattere il surriscaldamento, preservare la biodiversità attraverso una riforestazione intelligente. L'invito è stato lanciato a Tomba di Mereto, nel corso di...