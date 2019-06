Pentecoste, soccorso in volo dopo una lite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOLIGNANO Debutto sotto tono per il ponte di Pentecoste, con meno presenze rispetto agli scorsi anni nella giornata di venerdì. Ma comunque un giovane austriaco è finito in ospedale, soccorso in volo dopo una baruffa. Per diversi giovani austriaci, soprattutto carinziani, durante questo ponte è una consuetudine raggiungere la spiaggia friulana per fare baldoria e spesso per ubriacarsi. Forse i servizi di prevenzione notevolmente aumentati in questi ultimi anni cominciano a dare i primi frutti: pare abbiano dissuaso diversi giovani...