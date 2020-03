PELLEGRINAGGI

UDINE Il diffondersi del virus Covid 19 frena la frequenza dei santuari più spiccatamente internazionali, mentre non ha per ora effetti negativi su quelli più radicati localmente. È il bilancio provvisorio che emerge avendo ascoltato le voci di due santuari simbolo del Friuli Venezia Giulia: Castelmonte, custode della Madone di Mont cui i friulani da tempi immemori si affidano, specialmente nei momenti di difficoltà, e il Monte Lussari, dal 1360 luogo di devozione di friulani, carinziani, sloveni e di un'ampia area di fedeli del Centro Europa.

Se, infatti, al Lussari «abbiamo notato un calo in questi giorni soprattutto di frequenze austriache», spiega padre Peter Lah, sacerdote sloveno, docente di Comunicazione sociale all'Università Gregoriana di Roma e in supporto alla diocesi di Udine per la gestione del Santuario, a Castelmonte «il flusso è rimasto continuo, nonostante la scorsa settimana non ci sia stata la celebrazione della messa», informa il vice rettore padre Amedeo. Padre Lah raggiunge il Monte Lussari durante i fine settimana, essendo impegnato per il resto dei giorni nella docenza romana, ma il contatto con il tarvisiano è costante, tanto che chiamando al numero fisso del santuario risponde direttamente lui. «Sarò lassù questo fine settimana e potrò farmi un'idea più precisa premette -, ma il custode mi ha informato di un rallentamento del flusso, in particolare di austriaci».

Probabilmente meno sciatori che decidono di lasciare gli sci per un salto in santuario o forse meno persone che raggiungono il luogo in altra forma, poiché reggono le corse in cabinovia che Promoturismo Fvg stima siano di persone dirette proprio alla chiesa. «I passaggi nelle ultime tre settimane sono in linea, circa 2mila a settimana», affermano infatti dall'Agenzia regionale per la promozione del turismo. Il vero banco di prova, però, ci sarà quest'estate, il tempo in cui si concentrano i pellegrinaggi al santuario. Lì si potrà misurare se, come è sempre accaduto nella storia, «questa situazione di crisi si trasformi in occasione per farsi domande che vanno più in profondità sia dal punto di vista umano e spirituali, sul senso della nostra esistenza», considera padre Lah. «I pellegrinaggi ricorda sono una pratica antropologica e religiosa antichissima e da sempre rappresentano un percorso per cercare risposte a domande cruciali». Una riflessione condivisa da padre Amedeo che al santuario mariano di Castelmonte incontra migliaia di pellegrini ogni anno. «Non solo flusso costante, ma addirittura qualcuno che viene più volte, forse proprio per chiedere l'aiuto della Madonna ad affrontare gli effetti di questo virus», considera. «Il santuario è sempre stato aperto, anche nei giorni scorsi, dalle 7.30 e fino alle 18.30, con l'arrivo continuo di persone singole o gruppetti. Anche poco fa racconta raggiunto ieri al telefono abbiamo dovuto posticipare di mezz'ora la chiusura di mezza giornata per la presenza di pellegrini in chiesa». Non dappertutto, però, è così e in questi giorni lo ha ricordato la Conferenza episcopale Triveneta, i cui responsabili della pastorale del turismo a Nordest hanno indirizzato una lettera «agli operatori del turismo e ai viaggiatori dello spirito», per sostenerli con «un forte incoraggiamento» e per «condividere la speranza, non ipotetica, che ogni quaresima (quarantena) termina con la Pasqua di resurrezione».

