A un mese dalla chiusura dell'ultima edizione, che ha mostrato la capacità del festival di resistere e il suo legame consolidato con il territorio e con il pubblico anche nel panorama complesso dell'emergenza sanitaria, Mittelfest si presenta con un volto nuovo: quello del direttore artistico Giacomo Pedini, che succede ad Haris Paovic, e quello di una nuova progettualità pronta a rilanciare la funzione della manifestazione quale volano per il territorio e con il territorio. Iniziando dall'attesa nomina del nuovo direttore, il consiglio d'amministrazione, tra le varie candidature che hanno risposto al bando, ha deciso per un volto giovane: quello di Giacomo Pedini, nato ad Assisi 37 anni fa, allievo dell'Almo Collegio Borromeo di Pavia, che ha conseguito il dottorato di ricerca in teatro all'Università di Pavia. È attualmente docente a contratto di Storia della regia e Istituzioni di regia all'Università di Bologna, è stato dramaturg, dal 2017 al 2019, di Ert, Teatro Nazionale dell'Emilia Romagna, dove già dal 2012 ha coordinato e curato molti importanti progetti di teatro partecipato (come Il ratto d'Europa di Claudio Longhi, Premio Ubu 2013), di formazione del nuovo pubblico e dei giovani artisti, dove infine, come drammaturgo, ha collaborato alle attività internazionali, a partire dal VIE Festival. È stato anche regista assistente in spettacoli di successo, accanto a Claudio Longhi, neo direttore del Piccolo Teatro di Milano. Svolge di suo l'attività di saggista, di regista e drammaturgo di spettacoli spesso con musica dal vivo.

