FRONTI APERTI

UDINE Condivisione della proposta di istituzione di un tavolo tecnico di settore che veda seduti rappresentanti della categoria e delle aziende sanitarie. Ma anche la necessità di stringere un rapporto più saldo tra pediatri e mondo della scuola. Sono questi alcuni degli argomenti al centro dell'incontro svoltosi a Palmanova tra il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, e una rappresentanza dei pediatri del Friuli Venezia Giulia, formata dal segretario regionale della Federazione italiana medici pediatri Sergio Masotti e i professionisti Paolo Lubrano e Andrea De Manzini.

VERSO L'AUTUNNO

L'occasione è servita per mettere a fuoco alcune problematiche emerse nel corso dell'epidemia, ma anche e soprattutto per affrontare il tema legato alla gestione della campagna antinfluenzale rivolta ai bambini in previsione della prossima stagione autunnale. Uno degli elementi sui quali si è soffermata l'attenzione è il fatto che i ragazzi in età pediatrica rappresentano il vettore con il quale l'influenza si trasmette ad oltre il 50% degli over 60, ragione per cui diventa necessario aumentare il più possibile la platea dei giovani da immunizzare. Una delle proposte avanzate al vicegovernatore è stata quella di istituire, quanto prima, un tavolo tecnico snello composto dai rappresentanti dei pediatri e delle aziende sanitarie in cui compiere una prima analisi di alcuni aspetti legati alla prevenzione, da diffondere poi su vasta scala nel territorio. «Un'idea questa - ha commentato Riccardi al termine dell'incontro - che rappresenta sicuramente un modo valido ed efficace per rafforzare uno degli aspetti cardine della riforma sanitaria, ossia la medicina territoriale». Si è poi discusso di allargare il raggio di azione della collaborazione, istituendo un filo diretto tra i professionisti e il mondo della scuola. «In questo modo - ha detto Riccardi - diventa possibile dare vita a una formazione che coinvolga anche i bambini su tematiche specifiche, come possono essere ad esempio quelle riguardanti la distruzione delle vie aeree. Anche questo è sicuramente un modo per accrescere a vasto raggio la cultura della prevenzione in Friuli Venezia Giulia».

ENDOSCOPIE A CIVIDALE

Intanto dal 23 giugno sono operative due sale endoscopiche per l'effettuazione di gastroscopie e colonscopie presso il Presidio per la salute del Distretto di Cividale, un potenziamento della struttura che prima poteva contare solo su una sala dedicata a tali attività. La riprogettazione della sala di lavaggio e disinfezione di Cividale fa parte di una serie di opere previste nella gara di appalto partita nel 2019 che vede coinvolte oltre che la struttura di Cividale, anche L'Orl di Udine e la Piastra Endoscopica di Udine. Altro elemento di forza del nuovo sistema è rappresentato dalla possibilità del teleconsulto tra i professionisti che lavorano a Cividale e i colleghi di Udine attraverso la condivisione di immagini utili al confronto clinico su casi particolari.

«SBLOCCARE LE LISTE D'ATTESA»

«I malati no Covid devono poter accedere alle visite e alle cure in tempi rapidi». È l'appello che rivolge alla Regione Pierino Chiandussi, presidente dell'Anap regionale, l'Associazione degli artigiani pensionati di Confartigianato che conta oltre 11mila iscritti, dopo le notizie date dai responsabili delle strutture sanitarie in merito allo scorrimento delle liste d'attesa e allo smaltimento degli arretrati, causa il blocco delle non urgenze in tempo di lockdown. «All'Azienda Friuli Centrale si punta a tornare alla normalità solo a settembre, mentre in Consiglio regionale a un'interrogazione sul tema la Giunta non è andata più in là di una generale rassicurazione sull'impegno del sistema delle Aziende sanitarie a recuperare nei tempi più rapidi possibili tutte le prestazioni arretrate», riassume Chiandussi, che sta seguendo da vicino il problema per la continua sollecitazione che giunge dagli associati.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

A ieri le persone ancora positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia erano scese a 112, 5 in meno rispetto a giovedì. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 13 e non sono stati registrati nuovi decessi. Due i 2 nuovi casi registrati di Covid-19.

