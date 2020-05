FONDI

UDINE Arriveranno 1 milione 243mila e 992 euro al Friuli Venezia Giulia per l'acquisto di pc, tablet dispositivi per la connessione a internet dedicati alle scuole primarie e secondarie di primo grado. È questo il riparto dei fondi statali relativi al bando pubblicato il 17 aprile scorso, con il quale si è fatta una ricognizione delle esigenze delle famiglie. Confermano l'importo e la destinazione i parlamentari regionale del M5S Sabrina De Carlo e Luca Sut. «Lo stanziamento di questi nuovi fondi scaturisce dall'impegno a manifestare, concretamente, la vicinanza delle Istituzioni ai territori, rispondendo alle necessità del personale scolastico, degli studenti e delle famiglie», spiegano. È per questo che in queste settimane «sono state raccolte tutte le segnalazioni degli Istituti scolastici dai territori affinché, con una attenta pianificazione, si conoscessero le urgenze di tutte le realtà scolastiche, aggiungono i portavoce pentastellati. Al bando Pon hanno partecipato complessivamente 4.905 scuole, pari all'87,2% dei 5.625 istituti che potevano partecipare, per un totale di finanziamenti che saranno assegnati pari a 63, 679 milioni. «Una partecipazione ampia, dunque, che simboleggia la fitta collaborazione che si è instaurata in ambito scolastico e che sottolinea, ancora una volta, la sensibilità del nostro Governo sul tema», hanno concluso i due parlamentari. Critiche all'operato del Governo le muove invece il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas, per il quale «riaprire le attività non basta, serve ripartire». Nel giorno in cui molte attività riaprono i battenti, il senatore sollecita il Governo a interventi che garantiscano ossigeno alle aziende: «dalla cedolare secca per tutte le locazioni non abitative per incentivare la rinegoziazione dei canoni, al credito di imposta esteso anche a uffici e capannoni, dallo slittamento degli adempimenti tributari alla moratoria fiscale».

