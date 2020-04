IL PIANO

UDINE «Alleggerire» l'ospedale di Udine ma anche quello di Palmanova, spostando i pazienti di Medicina (e in seguito di Rsa) al Policlinico di viale Venezia nel capoluogo friulano. Il piano dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, che sta entrando nel vivo con i primi trasferimenti di malati grazie al patto stretto con la casa di cura convenzionata (dopo un avvio un po' accidentato, come molti ricorderanno), ha due obiettivi. «La finalità è doppia - dice il direttore generale del'AsuiFc Massimo Braganti -. Sto cercando di alleggerire le Medicine di Udine e Palmanova, per poter avere, nel caso ci dovessero essere problemi nelle case di riposo, dei pool di professionisti da mandare in emergenza nelle strutture per anziani. Dall'altro, sto cercando di alleggerire una situazione in cui medici e infermieri sono da tanto tempo sotto pressione». Con i trasferimenti al Policlinico (ieri sono arrivati i primi due pazienti dal Santa Maria, oggi ne sono attesi altri quattro), l'Azienda Friuli centrale sta cercando di ridurre il carico di lavoro nei reparti, in modo di permettere al personale impegnato nella battaglia contro il coronavirus «di riposarsi». Ma la seconda finalità non è meno importante, perché, lo ripetono tutti, il fronte da tenere più sorvegliato oggi è quello delle case di riposo. La strategia della Regione, più volte evidenziata dal presidente Massimiliano Fedriga e dal suo vice Riccardo Riccardi, è quella di non costringere i nonni ospiti a lasciare il luogo per loro più familiare, costringendoli ad un esodo che potrebbe rivelarsi traumatico, ma di portare l'ospedale dentro le case di riposo diventate focolaio del virus.

ANZIANI

«Con i trasferimenti di pazienti non covid al Policlinico - prosegue Braganti - puntiamo a poter avere dei pool di professionisti per poter rinforzare il presidio nelle strutture per anziani, nel caso di eventuali difficoltà, assieme alle Usca (le unità speciali già attivate ndr). Le case di riposo sono strutture di assistenza alla persona, noi dobbiamo integrare l'assistenza ospedaliera. A Paluzza (dove è già operativa la task force ndr) la situazione sta procedendo. Vorremmo fare una verifica su tutte le strutture, anche quelle in cui non risultano pazienti positivi». In una fase in cui stanno aumentando i guariti, con le terapie intensive che si svuotano, «con la riapertura delle attività produttive, bisogna non rischiare un'ondata di ritorno. Bisogna sfruttare questo periodo per fare formazione degli operatori ed essere pronti a intervenire con la prevenzione», dice Braganti, che ieri a Palmanova, nel ricevere la donazione di 26 televisori, ne ha approfittato per «ringraziare anche il personale». Dal Policlinico, poi, in base all'accordo, dovrebbero arrivare al Santa Maria anche medici e infermieri disposti, su base volontaria, ad occuparsi della lotta al virus. «Si sono messi a disposizione 3 anestesisti. Ora poi aspettiamo l'ultimo pezzetto di autorizzazione per trasferire anche la Rsa. C'è un comma che prevederebbe che questo tipo di attività spetti alla Regione».

IL LOMBARDO

Braganti non nasconde la soddisfazione perché «l'ultimo paziente lombardo che avevamo accolto da Bergamo e che era arrivato in una situazione molto difficoltosa, è tornato a casa dopo essere guarito. Una piccola soddisfazione».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA