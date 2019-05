Patto LignanoGrado per i collegamenti sul mare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TURISMOUDINE Patto fra Grado e Lignano, a beneficio di entrambe le località turistiche balneari della nostra regione, ma iniziative anche in partnership con Aquileia. L'obiettivo, per l'Isola del Sole, è quello di ampliare il periodo medio di permanenza dei turisti a Grado, per la stagione 2019. Da qui la scelta del Consorzio Grado Turismo di sviluppare collaborazioni con enti e aziende del territorio per offrire una ricca proposta di escursioni ed esperienze che l'ospite potrà vivere durante il proprio soggiorno.Per valorizzare la laguna e...