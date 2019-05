Patto Fondazioni-Pmi per le persone fragili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOLIDARIETÀUDINE (E.B.) Primo caso in Friuli Venezia Giulia e nell'intero NordEst, nasce a Trieste la rete della solidarietà che vede tre Fondazioni Morpurgo, Casali e Caccia Burlo sottoscrivere un protocollo d'intesa per esercitare in sinergia una forte azione di contrapposizione alle situazioni di difficoltà economica delle famiglie, spesso legate alla perdita del lavoro e al disgregarsi delle relazioni famgliari, introducendo dei meccanismi per incentivare l'intervento delle piccole e medie imprese artigiane nel percorso di recupero...