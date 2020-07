RISORSE

UDINE Sono state ben 110 le domande presentate per il bando che, con delibera di Giunta regionale del 24 aprile scorso, metteva a disposizione 500mila euro per la valorizzazione del patrimonio storico ed etnografico del Friuli Venezia Giulia da realizzarsi attraverso studi e ricerche storiche. Di queste, sono 25 quelle che avranno intera copertura dell'incentivo richiesto rispetto al progetto presentato, per complessivi 492mila e 400 euro, mentre sono 66 quelle non finanziabili per carenza di risorse. Per altre 19 domande non c'è stato, invece, nulla da fare o perché i progetti non hanno ricevuto il punteggio minimo richiesto dal bando (50 punti) o perché considerate inammissibili a seguito di attività istruttoria e uno in sede di commissione di valutazione. Tra 15mila e 20mila euro il contributo concesso ad ognuno dei 25 progetti che si sono collocati in una fascia qualitativa piuttosto alta, compresa cioè tra gli 80 e i 100 punti.

Uno solo per, la verità, ha raggiunto il massimo del punteggio (100) ed è il progetto «Topografie della memoria» dell'associazione Quarantasettezeroquattro di Gorizia, una realtà che promuove progetti culturali con i quali collega storia, cultura, arte e nuove tecnologie, promuovendo il dialogo tra diverse professionalità. In seconda posizione, con 94 punti, un pari merito. C'è, infatti, l'associazione culturale Maravee (il cui Festival annuale ideato e diretto da Sabrina Zannier sta per concludersi con l'esposizione «Motivi di natura» aperta fino al 31 luglio alla Casa della musica di Grado) che ha come obiettivo la fruizione dell'arte contemporanea da parte di un pubblico sempre più ampio. Il progetto meritevole di un contributo di 20mila euro per il 2020 s'intitola «Alle radici del quotidiano 2 in camera». Con novantaquattro punti e lo stesso finanziamento anche per Il Laboratorio e il progetto «Museo immateriale 2.0». Ventimila euro se li è aggiudicati il Comune di Aquileia per «Aquileia: il fascino della Chiesa madre. Audio e video storie di una capitale del Cristianesimo» e per l'associazione produttori Pan di Sorc, che realizzerà l'attività «Il pane tra Carnia e Gemonese». Anche questi progetti sono nella parte alta della graduatoria, l'uno con 93 e l'altro con 90 punti. I restanti venti progetti si sono collocati tutti tra gli 80 e gli 89 punti e hanno ricevuto tutti ventimila euro, ad eccezione di due: «Le vesti del Goriziano» del sodalizio Young For Fun avrà 17.400 euro; il Comune di Maniago con «Il teatro de Lamemoria» riceverà 15mila euro. Il Collettivo Terzo Teatro risponderà agli obiettivi del bando con «Alla riscoperta degli antichi mestieri»; Acis Invicti Lupi con il docufilm «Romans Langobardorum»; Zeroidee Aps con «Le tigri del Friuli», un titolo che riporta alla memoria la squadra femminile di tiro alla fune di Monteaperta, capace di collezionare molti successi a partire dai primi anni Sessanta. Il Comune di Gemona manterrà viva «La devozione a Sant'Antonio di Padova» e l'associazione Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti friulane si occuperà de «Il filò delle agane». Casarsa realizzerà un progetto dal titolo «Quando la storia ti passa accanto». In Carnia, 20mila euro per «La vita, l'opera e l'eredità del compositore Giovanni Canciani», ideatore della Mozartina di Paularo, su iniziativa dell'Uti e altrettanti fondi per «L'eredità degli ultimi orologiai della Carnia, tra cultura e innovazione».

