Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TURISMOLIGNANO SABBIADORO A due mesi e mezzo dalla sua ripresa il passo barca supera quota 52mila passeggeri, come conferma il dato dei biglietti staccati fino al giorno di Ferragosto.Ancora una stagione con numeri importanti per il servizio di collegamento tra Lignano e Bibione via Tagliamento, attivo da quattro stagioni e realizzato in collaborazione tra i Comuni di Lignano Sabbiadoro e San Michele al Tagliamento, dalle Regioni Friuli...