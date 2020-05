IL DECRETO

MOGGIO UDINESE A ogni emanazione di nuovi decreti e ordinanze anti Covid-19, sono mille i dubbi sollevati riguardo ciò che si può o non si può fare. A volte la cosa è talmente nebulosa che neppure le Faq della Presidenza del Consiglio dei Ministri o della Protezione Civile riescono a fugare ogni incertezza. Chiari esempi sono stati la discussione riguardanti le immediate vicinanze di casa o l'attuale dibattito legato ai congiunti. Una situazione che riguarda anche le disposizioni riguardanti la nostra regione. A distanza di cinque giorni dall'entrata in vigore dell'ultima ordinanza regionale, che scadrà alla mezzanotte di domenica, a tenere banco è il via libera alle attività motorie anche oltre i 500 metri. Se non vi sono esitazioni sul fatto che ciò sia consentito individualmente, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, nel territorio del proprio comune e indossando la mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca, qualche dubbio viene pensando alla possibilità di utilizzare l'auto, o un mezzo pubblico, per raggiungere il luogo dove svolgere l'attività motoria.

NEI BOSCHI

Non tutti hanno la fortuna di abitare immersi nel verde, ma in molti - approfittando anche del ponte del Primo Maggio - vorrebbero fare una passeggiata tra i boschi o nei campi però irraggiungibili senza usare l'auto. Qui entrano in campo le interpretazioni: c'è chi si allinea a ciò che si può leggere sul sito della Regione Fvg nella sezione Domande frequenti relative a spostamenti e attività e vieta questa possibilità perché l'autorizzazione allo svolgimento delle attività motorie va intesa esclusivamente prendendo, quale punto di partenza, la propria abitazione e chi, invece, ha un approccio decisamente più permissivo. Come accade, ad esempio, a Moggio Udinese. «Non contesto le ordinanze del Presidente Fedriga che reputo chiarissime - spiega il sindaco Giorgio Filaferro - il problema è chi scrive le Faq. Intanto ricordo che non si tratta di norme ma di semplici consigli e poi anche chi risponde alle domande, interpreta secondo una sua idea. Ad esempio, vi pare corretto che, sempre seguendo le Faq, io possa curare il verde o gli orti privati, anche spostandomi in altro Comune, ma che non possa farlo se sono di seconde case? A me pare una cosa folle». Filaferro, che non vuole passare come «un sindaco ribelle, ma solo uno che applica il buonsenso», pone l'accento anche su un altro problema: la poca chiarezza «mette in difficoltà anche le forze dell'ordine che devono applicare la norma». Così, dopo un confronto con il maresciallo che comanda la locale stazione dei Carabinieri «e poiché la filosofia alla base dei divieti è evitare i contagi», è stato deciso di consentire ai residenti di usare l'auto per avvicinarsi ai sentieri. «Sono consapevole che le ordinanze devono essere generiche. Con la mia interpretazione a Udine si rischierebbe di trovare tutti al parco del Cormor, ma per Moggio la cosa è diversa. Sono fermamente convinto che chi raggiunge in solitaria i sentieri usando anche l'auto, non contribuisca per nulla a diffondere il virus. Il discorso, ovviamente, sarebbe diverso se in macchina ci fosse un gruppo di amici. In quel caso la sanzione è giusta».

Tiziano Gualtieri

